Za naslavljanje pomanjkanja kadra potrebne ustrezne plače in dobri pogoji dela

Brdo pri Kranju, 5. marca - Primerne plače in pogoji dela ter vključujoče okolje so dejavniki, s katerimi se bo v Slovenijo privabilo tujo delovno sile in preprečilo beg možganov, so prepričani udeleženci konference o mobilnosti delovne sile. Minister za delo Luka Mesec je izpostavil pomen sklepanja meddržavnih sporazumov, in pojasnil, da pogovori potekajo tudi s Turčijo.