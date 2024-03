Vreme: Sprva delno jasno

Ljubljana, 5. marca - Predvsem sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Ponekod bo popoldne zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva še večinoma oblačno, predvsem v južnih krajih bo zjutraj ponekod še deževalo. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Severovzhodni veter bo do večera postopno ponehal. V petek bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se je umaknil na jug Balkana, nad naše kraje se je od zahoda prehodno razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas nastale krajevne plohe. V sredo bo v krajih vzhodno od nas večinoma suho s krajšimi sončnimi obdobji. Drugod bo pretežno oblačno s plohami, v zahodni Hrvaški bo možna tudi kakšna nevihta.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena sprva povečini še ugoden, čez dan pa bo vremenska obremenitev spet naraščala. V sredo bodo razmere obremenilne za veliko ljudi.