V Iranu lani usmrtili 834 ljudi

Teheran, 5. marca - V Iranu so lani usmrtili 834 ljudi, kar je največ od leta 2015 in 43 odstotkov več kot leto pred tem, sta v skupnem poročilu navedli organizaciji za človekove pravice s sedežema v Franciji in na Norveškem. Iranski režim obtožujeta, da z grožnjo smrtne kazni v družbi vzbuja strah in tako podaljšuje svojo vladavino.