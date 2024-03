ZD Ljubljana s presejalnim programom za zmanjšanje možnosti nastanka raka na želodcu

Ljubljana, 5. marca - Ob slovenskem tednu boja proti raku je strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič pozvala povabljene paciente, stare med 30 in 34 let, k udeležbi v presejalnem pilotnem programu za odkrivanje raka na želodcu. Zdravljenje v primeru okužbe s Helicobacter pylori lahko namreč v do 89 odstotkih zmanjša možnost nastanka raka.