Podpredsednica ZDA Gancu izrazila zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja v Gazi

Washington, 5. marca - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v ponedeljek sprejela izraelskega ministra brez resorja in voditelja stranke Nacionalne enotnosti Benija Ganca ter mu ob podpori Izraelu in obsodbi Hamasa izrazila globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja v Gazi, so sporočili iz njenega kabineta.