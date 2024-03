V Generalni skupščini ZN kritike ameriške uporabe veta na resolucijo o Gazi

New York, 4. marca - Članice Generalne skupščine ZN so med današnjo razpravo kritizirale najnovejši veto ZDA na predlog resolucije o Gazi in zahtevale takojšnjo prekinitev ognja, zadostno dostavo humanitarne pomoči Palestincem v Gazi ter izražale podporo Agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).