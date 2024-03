Zmagovalke izbora Ona 365 so letos vse nominiranke

Ljubljana, 4. marca - Zmagovalke izbora Ona 365 po izboru revije Onaplus so letos kar vse nominiranke. Gre za posameznice, ki so s svojim profesionalnim delom v zadnjem letu premikale meje mogočega in so vir navdiha in zgleda. Tričlanska žirija je svojo odločitev, da izpostavi vseh deset nominirank, izvedla v duhu sestrstva in z željo po medsebojni podpori žensk.