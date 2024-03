Fides: Tudi vlada mora pokazati pripravljenost za izboljšanje stanja v javnem zdravstvu

Ljubljana, 4. marca - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so prepričani, da se stanje v javnem zdravstvu lahko izboljša, a mora pripravljenost za to pokazati tudi vlada. Ob tem so poudarili, da so iz kabineta predsednika vlade prejeli povabilo na srečanje, na katerega so se z veseljem odzvali, saj kaže korak v pravo smer.