Organizatorji Gira primorani spremeniti traso 15. etape

Bormio, 4. marca - Organizatorji dirke po Italiji so morali spremeniti traso 15. etape letošnjega Gira, so sporočili v izjavi za javnost. Razlog so varnostni in finančni razlogi, zaradi katerih Oddelek za infrastrukturo, energijo in mobilnost v Graubündnu v Švici ne dovoli prečkanja kolesarske karavane čez prelaz Forcola di Livigno.