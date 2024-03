Taylor Swift z zadnjo različico prihajajočega albuma

Los Angeles, 5. marca - Taylor Swift je napovedala še četrto in hkrati zadnjo različico prihajajočega albuma The Tortured Poets Department, ki bo tako kot prejšnje vseboval bonus skladbo. Dodatna pesem nosi naslov The Black Dog. Pevkin 11. studijski album The Tortured Poets Department bo z vsemi različicami sicer uradno izšel 19. aprila.