Lani manj prodaj in več najema poslovnih nepremičnin

Ljubljana, 4. marca - Število kupoprodajnih poslov z vsemi vrstami poslovnih nepremičnin se je lani zmanjšalo, najbolj z industrijskimi nepremičninami. Na drugi strani se je število najemnih poslov povečalo, najbolj za trgovske in storitvene prostore. Prodajne cene so porasle za do 10 odstotkov, najemnine za okoli tri odstotke, ugotavlja Gurs.