Snežne razmere v visokogorju

Možni so tudi posamezni plazovi mokrega snega, ki so bolj verjetni pod nadmorsko višino okoli 2100 metrov.

Ob koncu tedna je bilo večino oblačno in megleno, pojavljale so se krajevne padavine. Meja sneženja je bila večinoma nad nadmorsko višino 1500 metrov. V visokogorju je padlo od 10 do 20 centimetrov snega. Predvsem v noči na nedeljo je pihal okrepljen jugozahodnik, ki je prenašal svež sneg in gradil manjše snežne nanose. Starejša snežna odeja se je večinoma že dobro povezala, vseeno pa so v snežni odeji šibke plasti, kjer lahko pride do nastanka snežnega plazu, še posebej tam, kjer je novega snega manj. V sredogorju je bila snežna odeja vlažna, počasi se je tudi sesedala in ponekod talila.

Danes, v ponedeljek, bo sprva oblačno in megleno. Možne bodo rahle padavine. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, možna bo še kakšna ploha. Sprva bo pihal šibak južni veter, popoldne bo zapihal šibak severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 2, na 2500 metrih okoli -3 stopinj Celzija. V noči na torek se bo razjasnilo. V torek zjutraj in dopoldne bo še delno jasno, popoldne pa se bo pooblačilo, marsikje bo megleno. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe. Veter bo šibak in spremenljive smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 metrih okoli -4 stopinje Celzija. V noči na sredo kaže, da se bodo padavine v zahodnih gorstvih okrepile. V sredo bo oblačno in megleno s pogostimi padavinami. Vremenska napoved je trenutno še negotova. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Pihal bo večinoma šibak veter spremenljive smeri, v noči na četrtek bo zapihal šibak do zmeren severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. V četrtek kaže na suho vreme z nekaj sonca. Prehodno bo nekoliko hladneje.

V noči na torek bo ob razjasnitvi snežna odeja pomrznila. Jutri dopoldne se bo snežna odeja ponekod ob bolj sončnem vremenu ojužila, nastane lahko kakšen snežni plaz mokrega snega. Jutri popoldne lahko ob plohah v visokogorju zapade nekaj centimetrov snega. Več padavin pričakujemo v noči na sredo in v sredo čez dan, ko lahko v visokogorju zapade od 10 do 30 centimetrov, v sredogorju pa okoli 10 centimetrov snega. Napoved količine padavin je še negotova. Snežilo bo ob šibkem vetru. Pričakujemo, da se bo nevarnost proženja snežnih plazov v visokogorju nekoliko povečala.