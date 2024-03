Romunija in Bolgarija ob podpori Bruslja krepita ukrepe na področju migracij

Bruselj, 4. marca - Bolgarija in Romunija ob podpori Evropske komisije krepita ukrepe na področjih upravljanja meja, azila ter sprejemanja in vračanja migrantov, so sporočili danes v Bruslju. Državi, ki se bosta konec meseca deloma pridružili schengnu, lahko zaprosita tudi za dodatna finančna sredstva v ta namen.