Sindikat nemške strojevodje pozval k novi stavki

Berlin, 4. marca - Nemški sindikat strojevodij GDL je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za sredo napovedal začetek "stavkovnega vala", saj so bila pogajanja z upravljavcem nemških železnic, družbo Deutsche Bahn, neuspešna. Strojevodje zahtevajo višje plače in krajši delovni teden. To bo njihova peta stavka od lanskega novembra.