V BiH skoraj polovica vseh delavcev zaposlenih v javnem sektorju

Sarajevo, 4. marca - V Bosni in Hercegovini je bilo konec novembra po podatkih državne agencije za delo in zaposlovanje skupno število zaposlenih 854.680, od teh pa jih je več kot 400.000 delalo v javni upravi in javnih podjetjih. V Svetovne banki so ob teh podatkih opozorili na nesorazmerja in pozvali k strožjim postopkom zaposlovanja.