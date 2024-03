Po skoraj 29 letih našli ukraden Ferrari dirkača Bergerja

London, 4. marca - Britanski preiskovalci so zasegli športni avtomobil, ki so ga pred skoraj 29 leti ukradli avstrijskemu dirkaču formule 1 Gerhardu Bergerju. Ferrarija so mu ukradli aprila 1995 v Italiji, kjer je na dirkališču v Imoli potekala velika nagrada San Marina, poročajo tuje tiskovne agencije.