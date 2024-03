V EU sprejeta zakonodaja za lažje čezmejno zagotavljanje javnih storitev

Bruselj, 4. marca - Države članice EU so danes dokončno potrdile zakonodajo, ki vzpostavlja nov okvir za učinkovitejše sodelovanje javnih uprav posameznih držav, da bi olajšali čezmejno zagotavljanje javnih storitev. Prinaša pa tudi ukrepe za spodbujanje inovacij ter izmenjavo veščin in znanja, so navedli na Svetu EU.