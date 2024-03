Odbojkarice Calcita Volleyja zmagovalke srednjeevropske lige

Maribor, 3. marca - Odbojkarice Calcita Volleyja so osvojile svojo prvo lovoriko v sezoni. Po štirih letih so spet postale prvakinje srednjeevropske lige, potem ko so v finalu zaključnega turnirja v Mariboru po preobratu s 3:2 (-19, 23, -20, 18, 8) premagale zagrebško Mladost.