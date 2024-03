Divjanje po garažni hiši v Ljubljani opazovala velika množica

Ljubljana, 3. marca - V soboto zvečer je v garažni hiši pri nakupovalnem središču Supernova na Rudniku v Ljubljani prišlo do objestne vožnje več voznikov. Na kraju se je zbralo več sto ljudi, ki so divjanje opazovali in ovirali uporabo garažne hiše, zaradi česar je posredovala policija, poročajo spletni mediji. Posnetek dogajanja je zaokrožil tudi na družbenih omrežjih.