Vreme: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno

Proti jutru se bodo predvsem na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, več oblačnosti bo v jugozahodni Sloveniji. Na zahodu bodo predvsem dopoldne krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe. Tudi v sredo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope je območje nizkega zračnega tlaka z več ciklonskimi središči. Vremenska fronta se razteza od Britanskega otočja do osrednjega Sredozemlja. Nad naše kraje z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka dokaj vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih vzhodno od nas delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. V drugi polovici noči na ponedeljek se bodo v krajih zahodno od nas začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V ponedeljek bo v krajih zahodno in južno od nas pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, lahko tudi zagrmi. Drugod bo spremenljivo, a suho. V Kvarnerju bo popoldne zapihala burja.