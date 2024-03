Francozom mešana štafeta, Slovenci najbolje to sezono

Holmenkollen, 3. marca - Francoska mešana štafeta v postavi Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude in Quentin Fillon Maillet je zmagovalka preizkušnje svetovnega pokala v Oslu. Slovenska četverica je zasedla šesto mesto in prišla do najboljše uvrstitve v tej disciplini to sezono. Pred tem so bili Slovenci v Östersundu 12., v Anterselvi pa 11.