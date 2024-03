Norvežani po fotofinišu zmagovalci v mešanih parih

Oslo, 3. marca - Norvežana Juni Arnekleiv in Vetle Sjaastad Christiansen sta zmagovalca biatlonske tekme mešanih parov za svetovni pokal v Oslu na Finskem. A dvoboj med Norveško in Švedsko je odločil šele fotofiniš. Slovenca Anamarija Lampič in Anton Vidmar sta po treh kazenskih krogih zasedla 16. mesto.