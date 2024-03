Predsednik madžarskega parlamenta podpisal ratifikacijo prošnje Švedske za članstvo v Natu

Budimpešta, 2. marca - Predsednik madžarskega parlamenta Laszlo Köver je podpisal ratifikacijo prošnje Švedske za članstvo v Natu, ki so jo poslanci potrdili 26. februarja, in jo posredoval uradu madžarskega predsednika Tamasa Sulyoka, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili iz parlamenta v Budimpešti.