20 LET V EU IN NATU: Slovenija dobrih 17 let s skupno evropsko valuto

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 24. marca - Slovenija je z vstopom v EU dobila možnost, da prevzame skupno evropsko valuto evro, ko bo na to pripravljena in ko bo izpolnila predpisane pogoje. To ji je uspelo z letom 2007, ko je namesto svoje valute tolar uvedla evro kot prva od držav, ki so se maja 2004 pridružile EU. Prevzela ga je kot 13. država članica EU.