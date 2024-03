Dunajska policija v zvezi s spolnimi zlorabami 12-letnice preiskuje 17 najstnikov

Dunaj, 2. marca - Dunajska policija v zvezi z lanskimi večmesečnimi spolnimi zlorabami 12-letnice, ki naj bi vključevale posilstvo in pornografsko prikazovanje zlorab, preiskuje 17 najstnikov, med katerimi je 12 mladoletnih, so v petek sporočile avstrijske oblasti. Dva osumljenca še nista stara 14 let, zato ju ni mogoče kazensko preganjati, dva pa policija še išče.