Washington korak bližje Philadelphii

Washington, 2. marca - Hokejisti Washingtona so ponoči v severnoameriški ligi NHL premagali neposrednega tekmeca za osmo mesto na vzhodu Philadelphio s 5:2 in zaostanek znižali na štiri točke. Na tri točke bi se lahko približal New Jersey, ki pa je v Anaheimu izgubil s 4:3. V tretji tekmi večera je Ottawa izgubila z Arizono s 3:5.