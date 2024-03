Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq in Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P sta dosegla nove rekorde, potem ko so Nvidia in druga podjetja, ki proizvajajo čipe, zaradi pozitivnega razpoloženja trga glede umetne inteligence dosegla še en izjemen dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.