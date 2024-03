V Iranu ob napovedih nizke volilne udeležbe podaljšali glasovanje

Teheran, 1. marca - Iranske oblasti so podaljšale glasovanje na današnjih parlamentarnih volitvah, na katerih se pričakuje rekordno nizka udeležba. Več kot 60 milijonov volivcev lahko svoj glas odda še do polnoči po lokalnem oziroma do 21.30 po srednjeevropskem času. Prvi rezultati naj bi bili znani konec tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.