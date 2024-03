Policisti iščejo pobeglega voznika, ki je na prehodu za pešce trčil v mladoletnika

Ljubljana, 1. marca - Policija prosi za informacije o prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo okoli 17.40 v križišču Hujske in Prešernove ceste med Volčjim potokom in Kamnikom. V nesreči sta bila udeležena voznik manjšega črnega osebnega vozila in mladoletni pešec, v katerega je voznik trčil na prehodu za pešce in odpeljal s kraja nesreče, so sporočili s policije.