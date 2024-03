WHO: Smrti čakajočih na pomoč v Gazi botrovale katastrofalne humanitarne razmere

Ženeva, 1. marca - Smrt številnih Palestincev med razdeljevanjem pomoči na severu enklave v četrtek so zakrivile katastrofalne humanitarne razmere in naraščajoča lakota med civilisti sredi izraelske vojaške ofenzive na območju Gaze, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) po incidentu, v katerem je umrlo več kot sto ljudi.