Slovenske strelke z zračno puško z državnim rekordom pete na EP

Gyoer, 1. marca - Slovenske strelke Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek in Urška Hrašovec so na evropskem prvenstvu v Györu na ekipni tekmi z zračno puško zasedle peto mesto. Pri tem so z rezultatom 1884,8 kroga izboljšale tudi državni rekord. Od starega so bile boljše za 3,4 kroga.