URI Soča: Nedoslednosti na področju varstva pri delu v naši pristojnosti smo odpravili

Ljubljana, 1. marca - Na URI Soča so za STA potrdili, da je inšpektorat za delo leta 2022 na Centru za ortotiko in protetiko "ugotovil določene nedoslednosti". Pojasnili so, da so jih začeli takoj odpravljati ter rešili vse v njihovi prisojnosti. Potrdili so tudi, da je JAZMP ugotovil pomanjkljivosti na področju vključenosti medicinskih pripomočkov v sistem kakovosti.