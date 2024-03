Snežne razmere v visokogorju

V gorah so že rahle padavine, nad približno 2000 metrov kot sneg. Nižje se lahko predvsem na strmih neporaščenih pobočjih sproži še kakšen plaz mokrega nesprijetega snega. Novi sneg do sobote zvečer ne bo bistveno povečal nevarnosti proženja snežnih plazov; povečala se bo v noči na nedeljo zaradi nastajanja novih snežnih zametov z okrepljenim jugozahodnikom.

V sredo je deževalo visoko, nad 2200 metrov, površina snežne odeje se je navlažila, na strmih pobočjih so se spontano prožili manjši plazovi mokrega nesprijetega snega. Ob današnji ohladitvi bo površina snežne odeje nad približno 1500 metri pomrznila, nastala bo dežna skorja. Nanjo bo padel nov sneg. V visokogorju ostajajo nevarna predvsem strma pobočja z napihanim snegom.

Danes bo oblačno in megleno z rahlimi padavinami vse do večera. Pihal bo šibak vzhodnik. V noči na soboto bo pričel pihati šibak jugo. V soboto zjutraj bo večinoma suho, vrhovi Južnih in Zahodnih Julijskih Alp bodo v oblakih, drugod pa bo oblačnosti sprva manj. Sredi dneva se bo okrepil jugozahodnik, povsod se bo pooblačilo, spet se bodo pojavile padavine, ki bodo vztrajale do nedelje zjutraj. V nedeljo bo verjetno bolj suho, na vzhodu lahko občasno tudi sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ki bo na izpostavljenih mestih presegal hitrost 60 kilometrov na uro. Danes tekom dneva se bo v gorah nekoliko ohladilo, temperatura se nato ne bo bistveno spreminjala do ponedeljka. Nulta izoterma bo med 1500 in 1800 metri, na 2000 metrih bo med -1 in -2, na 2500 metrih pa še 2 do 3 stopinje manj. Večinoma bo snežilo nad 1500 metrov, občasno ponekod lahko tudi nižje. Nejasen je razvoj vremena v noči na ponedeljek - morda bo suho, morda pa bo padlo še več novega snega.

Do nedelje zjutraj bo nad 1500 metrov padlo od 10 do 30 centimetrov snega. Padavine bodo rahle, vendar pogoste. Verjetnost proženja snežnih plazov se bo danes zaradi ohladitve nekoliko zmanjšala, novozapadli sneg do sobotnega jutra ne bo bistveno povečal nevarnosti. Okrepljen jugozahodnik bo od noči na nedeljo naprej prenašal novi sneg in gradil zamete, zato se bo takrat nevarnost spet povečala. Na strmih pobočjih z napihanim snegom še naprej ostaja možnost sprožitve plazu suhega nesprijetega snega. Snežnih razmer od nedeljskega popoldneva naprej še ni mogoče zanesljivo napovedati, ni izključena možnost nekoliko bolj obilnih snežnih padavin v noči na ponedeljek.