Za sončne elektrarne na javnih stavbah in parkiriščih 20 milijonov evrov

Ljubljana, 1. marca - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes objavilo 20 milijonov evrov vreden javni razpis za sofinanciranje gradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje do leta 2026. Razpis je financiran iz načrta za okrevanje in odpornost.