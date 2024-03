V EU dogovor o prenovi pravil za zbiranje podatkov letalskih potnikov

Bruselj, 1. marca - Države članice EU in evropski poslanci so danes dosegli začasni dogovor o spremembi pravil za zbiranje in uporabo podatkov letalskih potnikov, kar bo po navedbah Sveta EU med drugim prispevalo k učinkovitejšemu upravljanju meja. Prinesla pa bodo tudi skrajšanje čakanja na letališčih za potnike.