V Moskvi ob prisotnosti več tisoč ljudi pokopali Navalnega

Moskva, 1. marca - Na pokopališču na obrobju Moskve so pokopali vodjo ruske opozicije Alekseja Navalnega. Po pravoslavni pogrebni slovesnosti v cerkvi, pred katero se je kljub svarilom Kremlja pred protesti in ob grožnji aretacij zbralo več tisoč ljudi, so se od njega poslovili na pokopališču Borisov. Slišati je bilo tudi vzklike proti predsedniku Vladimirju Putinu.