Slovenija in Bolgarija vidita priložnosti za tesnejše sodelovanje

Ljubljana, 1. marca - Člani gospodarske delegacije, ki je ta teden spremljala predsednico republike Natašo Pirc Musar na uradnem obisku v Bolgariji, ocenjujejo obisk za uspešnega. Seznanili so se s posebnostmi in priložnostmi tamkajšnjega poslovnega okolja in vzpostavili stike s podjetji ter raziskali možnosti skupnega delovanja za nastop v EU in širše.