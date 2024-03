Promet skozi predor Markovec od ponedeljka dvosmerno po eni cevi

Ljubljana, 3. marca - Od ponedeljka do konca marca bo promet skozi predor Markovec tekel dvosmerno po eni cevi. Kot so pojasnili na Darsu, namreč dela pri izgradnji kabelske kanalizacije za nov 110 kV električni kablovod med Koprom in Izolo vzdolž obalne hitre ceste prehajajo v sklepno fazo, kar terja popolno zaporo cevi predora iz smeri Izole proti Kopru.