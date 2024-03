Prihodnji teden zaprt del Vilharjeve ceste v Ljubljani

Ljubljana, 3. marca - Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika na Vilharjevi cesti bo od ponedeljka do predvidoma prihodnjega ponedeljka zaprto smerno vozišče med Dunajsko in Železno cesto. Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) iz smeri Dunajske proti Železni cesti bodo vozili po obvozu, dostop do parkirišč bo mogoč, so sporočili z ljubljanske občine.