Ljubljana, 1. marca - Na Ljubljansko borzi je indeks SBI TOP dopoldne izgubil 0,3 odstotka. Navzdol drsijo delnice NLB, Petrola, Telekoma in Triglava. Medtem se dražijo delnice Luke in Krke. Največ prometa so vlagatelji doslej opravili z delnicami NLB.