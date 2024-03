Evropske borze uvodoma navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 1. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali in tako nadaljevali pozitivni trend z newyorških in azijskih borz. Rasti indeksov spodbujajo podražitve tehnoloških delnic in spodbudni podatki o inflaciji v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.