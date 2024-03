Sporočilo uredništvom - prvi iz serije dogodkov projekta Young EU change-makers

Ljubljana, 1. marca - Prvi iz serije dogodkov projekta Young EU change-makers, na katerem bodo mlade spodbujali k aktivni udeležbi v družbi in jih seznanili s pomenom in vplivom, ki jih imajo odločitve Evropskega parlamenta na njihova vsakdanja življenja, bo ob 17. uri v KMKC Kompleksu v Čečovjah 5 na Ravnah na Koroškem, so sporočili iz Zavoda Mladinska mreža MaMa.