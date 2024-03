Policisti 23-letniku zasegli več vrst droge

Ribnica, 1. marca - Ribniški policisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 23-letniku, osumljenem preprodaje droge na območju Ljubljane. Zasegli so mu manjšo količino različne prepovedane droge. V nadaljnji preiskavi so mu jih na naslovu prebivanja v Ljubljani zasegli še več droge, med drugim okoli 60 tablet ekstazija.