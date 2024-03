Kralji z golom in podajo Kopitarja zmagali v Vancouvru

Vancouver, 1. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v Vancouvru na gostovanju pri vodilni ekipi zahodne konference severnoameriške lige NHL prišli do gladke zmage. Canucks so premagali s 5:1, kar nekaj zaslug za to pa ima tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Kapetan kraljev je dosegel zadetek za vodstvo 2:0 in dodal še podajo pri tretjem golu kraljev.