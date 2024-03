Jan Oblak z Atleticom praznih rok iz Baskije

Bilbao, 1. marca - Nogometaši Athletica iz Bilbaa so se uvrstili v finale španskega kraljevega pokala, potem ko so sinoči na povratni tekmi na domačem stadionu premagali Atletico Madrid s 3:0. Baski so že na prvi tekmi v Madridu slavili z 1:0. V finalu bodo 6. aprila na stadionu La Cartuja v Sevilli igrali proti Mallorci, ki je pred tem izločila Real Sociedad.