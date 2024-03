Košarkarji Phoenixa ne popuščajo v boju za končnico NBA

New York, 1. marca - Košarkarji Phoenix Suns, ki se v zahodni konferenci lige NBA borijo z Dallas Mavericks Luke Dončića za neposredno uvrstitev v končnico, so vknjižili novo zmago. Tokrat so bila sonca s 110:105 boljša od Houston Rockets, pri čemer je Devin Booker dosegel 35 točk, Kevin Durant pa 24.