Zunanje ministrstvo obsodilo današnje streljanje izraelskih sil na Palestince

Ljubljana, 29. februarja - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve obsoja današnje streljanje izraelskih sil na Palestince, ki so v Gazi čakali na humanitarno pomoč, so na družbenem omrežju X zapisali na ministrstvu. Pri tem so ponovno pozvali k takojšnji prekinitvi ognja, zaščiti civilistov in zadostni dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.