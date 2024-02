Evropske borze neenotno, nafta navzgor in evro navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 29. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. Vlagatelje je razveselila novica o januarskem znižanju inflacije v ZDA in februarskem znižanju inflacije v Nemčiji. Cene nafte so se nekoliko zvišale, evro pa je v primerjavi z dolarjem izgubil.