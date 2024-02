V občini Grosuplje začeli gradnjo prizidka k OŠ Brinje

Grosuplje, 29. februarja - V občini Grosuplje so začeli gradnjo novega prizidka k Osnovni šoli Brinje, ki jo že dlje časa pesti prostorska stiska. Na občini so danes slovesno podpisali pogodbo z izvajalcem gradnje podjetjem GiB in položili temeljni kamen. Pogodbena vrednost del znaša 4.742.712 evrov z DDV, so sporočili z občine.