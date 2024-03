Na NIJZ ob začetku mednarodnega meseca boja proti raku debelega črevesja in danke moške pozivajo k večji udeležbi v programu Svit

Ljubljana, 1. marca - Na NIJZ so ob začetku meseca boja proti raku debelega črevesa in danke izpostavili rezultate preventivnega programa Svit, ki letos praznuje 15 let. V njem so odkrili 4100 primerov raka, 31.700 osebam pa odstranili predrakave spremembe. Želijo si več odzivnosti, predvsem pri moških, ki so bili lani za 11 odstotnih točk manj odzivni od žensk.